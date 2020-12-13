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CANLI | Alanyaspor-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.12.2020 18:04 | Son Güncelleme

Süper Lig'de dün gece dengeler değişti. Zirvede çok kritik bir 90 dakika oynanacak. Alanyaspor-Beşiktaş maçı, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a kaybetmesinin ardından zirvedeki sıralamayı yeniden belirleyecek. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Alanyaspor-Beşiktaş

Bu sezon çıktığı ilk 9 lig maçında 23 puan toplayan Alanyaspor, önce Ankara'da Gençlerbirliği'ne kaybetti, ardından da hafta arası İzmir'de Göztepe'ye erteleme maçında yenilip Fenerbahçe ve Galatasaray'a yakalandı. Galatasaray'ın bay geçtiği, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a kaybettiği 12. maç haftasında Beşiktaş bu maçı kazanırsa Süper Lig'in zirvesi ciddi şekilde karışacak.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Alanyaspor: Marafona, Caulker, Juanfran, Tzavellas, Siopis, Tayfur, Berkan, Bakasetas, Davidson, Barreiro, Babacar

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

  • Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

  • Beşiktaş'ın son 4 lig maçında 2.5 gol barajı aşıldı, bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı goller" izledik.

  • Alanyaspor'un Süper Lig'e çıktığı yıldan günümüze, her sezon karşılaştığı takımlar arasında yenemediği tek rakibi Beşiktaş

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