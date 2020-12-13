CANLI | Alanyaspor-Beşiktaş

Bu sezon çıktığı ilk 9 lig maçında 23 puan toplayan Alanyaspor, önce Ankara'da Gençlerbirliği'ne kaybetti, ardından da hafta arası İzmir'de Göztepe'ye erteleme maçında yenilip Fenerbahçe ve Galatasaray'a yakalandı. Galatasaray'ın bay geçtiği, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a kaybettiği 12. maç haftasında Beşiktaş bu maçı kazanırsa Süper Lig'in zirvesi ciddi şekilde karışacak.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Alanyaspor: Marafona, Caulker, Juanfran, Tzavellas, Siopis, Tayfur, Berkan, Bakasetas, Davidson, Barreiro, Babacar

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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