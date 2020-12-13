CANLI | Alanyaspor-Beşiktaş

Bu sezon çıktığı ilk 9 lig maçında 23 puan toplayan Alanyaspor, önce Ankara'da Gençlerbirliği'ne kaybetti, ardından da hafta arası İzmir'de Göztepe'ye erteleme maçında yenilip Fenerbahçe ve Galatasaray'a yakalandı. Galatasaray'ın bay geçtiği, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a kaybettiği 12. maç haftasında Beşiktaş bu maçı kazanırsa Süper Lig'in zirvesi ciddi şekilde karışacak.
Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.
Alanyaspor: Marafona, Caulker, Juanfran, Tzavellas, Siopis, Tayfur, Berkan, Bakasetas, Davidson, Barreiro, Babacar
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ALT" bitti.
Beşiktaş'ın son 4 lig maçında 2.5 gol barajı aşıldı, bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı goller" izledik.
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