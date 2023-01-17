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CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ocak 2023 altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

17.01.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları merak ediliyor. Son günlerde hızlı bir yükseliş yakalayan altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların radarında. 17 Ocak 2023 altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar...

CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ocak 2023 altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son dönemde hızlı bir yükseliş kaydeden gram altın yeni bir rekor kırarak dün 1.164 liradan işlem görüyordu. Bugün gram altın fiyatı güne düşüşle başladı. Peki, 17 Ocak 2023 altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 646,00 TL'den alınıyor ve 776,36 TL'den satılıyor.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 842,40 TL iken satışı ise 842,50 TL oldu.

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.063,87 TL'den alınırken 1.132,01 TL'den satılıyor.

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