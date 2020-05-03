+++ Canlı Anlatım: 3 milyon 440 bin insan koronavirüse yakalandı

COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 243 bini geçti. Salgında günün öne çıkan gelişmeleri...TSİ 10.27 Rusya'da vaka sayısı tekrar zirve yaptı

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı her gün bir öncekinden daha yüksek olarak kaydediliyor. Son 24 saat içinde virüs taşıdığı tespit edilen insanların sayısının 10 bin 633 olduğu açıklandı. Vaka sayısı dün de şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşmış ve 9 bin 623 olarak duyurulmuştu. Reuters haber ajansının verilerine göre tüm dünyada virüse yakalanan insanların sayısı 3 milyon 440 bini geçti. COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısınin ise 243 bin 15 olduğu belirtildi. 210'dan fazla ülke ve bölgeye yayılan SARS-CoV-2 ilk kez Aralık 2019'da Çin'de görülmüştü.

TSİ 09.50 Güney Kore kısıtlamaları gevşetiyor

Koronavirüsle mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de Çarşamba günü itibarı ile kamusal hayata getirilen kısıtlamalar daha da gevşetilecek. Başbakan Chung Sye Kyun televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında fabrikaların aşama aşama yeniden açılacağını söyledi. Ayrıca toplantı ve yürüyüşlere de hijyen kurallarına riayet edilmesi halinde izin verileceğini belirtti.