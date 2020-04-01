+++Canlı Anlatım: ABD'de can kaybı 4 bini geçti

Almanya’da vaka sayısı 67 bini aştı, 732 kişi de yaşamını yitirdi. Kolombiya’nın yerli halkları arasında ilk virüs vakaları görüldü.TSİ 07:43 ABD’deki ölü sayısı 4 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD’de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı üç gün içinde iki katına çıkarak 4 bin 76’ya ulaştı. Geçen Cumartesi virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 10 olarak açıklanmıştı. ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Salı günü Çin’deki can kayıplarını geçmişti. Ülkedeki vaka sayısının 189 bin 510’a yükselmesiyle ABD, dünyada en fazla koronavirüs vakası bildiren ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkedeki ölümlerin yüzde 40’ı New York eyaletinde gerçekleşti.

TSİ 07.30 Almanya'da bir günde 5 bin 453 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya’da tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 67 bin 366'ya yükseldi. 31 Mart Salı gününün verilerine göre, yeni vaka sayısı bir gün önceye kıyasla 5 bin 453 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 149 artarak, 732’ye çıktı. Almanya’da koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu eyaletler Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg.