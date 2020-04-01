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+++Canlı Anlatım: ABD'de can kaybı 4 bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 08:22 | Son Güncelleme

ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti.

+++Canlı Anlatım: ABD'de can kaybı 4 bini geçti

Almanya’da vaka sayısı 67 bini aştı, 732 kişi de yaşamını yitirdi. Kolombiya’nın yerli halkları arasında ilk virüs vakaları görüldü.TSİ 07:43 ABD’deki ölü sayısı 4 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD’de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı üç gün içinde iki katına çıkarak 4 bin 76’ya ulaştı. Geçen Cumartesi virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 10 olarak açıklanmıştı. ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Salı günü Çin’deki can kayıplarını geçmişti. Ülkedeki vaka sayısının 189 bin 510’a yükselmesiyle ABD, dünyada en fazla koronavirüs vakası bildiren ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkedeki ölümlerin yüzde 40’ı New York eyaletinde gerçekleşti.

TSİ 07.30 Almanya'da bir günde 5 bin 453 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya’da tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 67 bin 366'ya yükseldi. 31 Mart Salı gününün verilerine göre, yeni vaka sayısı bir gün önceye kıyasla 5 bin 453 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 149 artarak, 732’ye çıktı. Almanya’da koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu eyaletler Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg.

TSİ 05.10 Kolombiya’da yerli halklar arasında ilk koronavirüs vakaları

Kolombiya yerli halklar arasında ilk kez koronavirüs vakalarının görüldüğünü açıkladı. Ülkedeki yerli halklar örgütü ONIC, virüsün ülkenin kuzeyindeki Cucuta’da kamp çadırlarında ağır yoksulluk içinde yaşayan Yukpa Kabilesi’nin iki mensubunda virüs tespit edildiğini bildirdi. Sağlık yetkilileri, koronavirüsün genel olarak hastalıklara karşı bağışıklığı daha düşük olan yerli halklar arasında hızla yayılmasından endişe ediyor. Kentlerin yakınlarında yaşayan 56 bin yerli ailenin yanı sıra, Venezuela sınırına yakın bölgelerde yaşamını sürdürenlerin de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor. Sınırda bulunan kentlerden biri olan Cucuta, ülkelerinden kaçıp Kolombiya’ya geçen Venezuelalıların ilk ayak bastıkları kentti.

Reuters / SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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