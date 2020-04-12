+++Canlı Anlatım: ABD'de vaka sayısı 527 bine yükseldi

"ÇHC Büyükelçisi Ermenistan’a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan’a ulaştırıldığını, sözkonusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı’ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı’na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. ÇHC Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle ÇHC’nin Türkiye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aksoy 11 Nisan günü Ankara'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Pekin'de Dışileri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini söyledi.

Çin'in Ermenistan'a gönderdiği tıbbi yardım malzemesi paketlerinin üzerinde yer alan mesaj sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Paketlerin üzerindeki yazıda "Dostluğumuz Ağrı Dağı'ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun" ifadeleri yer almıştı.

10.35 Rusya'da bir gün içinde en büyük artış

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saat içinde 2 bin 186 arttı. Böylece ülkedeki koronavirüs vaka sayısı 15 bin 770'e yükseldi. Koronavirüsten ölenlerin sayısı da 24 artarak 130 oldu. Rusya'da bir gün önce vaka sayısındaki artış 1667 olarak açıklanmıştı.

09.45 Endonezya Ramazan Bayramı'nda ulaşıma kısıtlamalar getirdi

Endonezya Ramazan ayının sonunda seyahatlerin artacağı endişesiyle ulaşımda kısıtlamalar getirme kararı aldı. 75 milyon nüfuslu ülkede her yıl vatandaşların çoğu Ramazan Bayramı vesilesiyle büyük kentlerden ailelerinin yaşadığı kentlere gidiyor. Sağlık uzmanları bu sırada koronavirüsün daha da yayılacağı endişesini taşıyor. Hükümet bu nedenle otobüs, tren, uçak ve gemilerde koltukların yarısının boş kalmak zorunda olduğunu açıkladı. Söz konusu uygulama özel otomobiller için de geçerli olacak. Endonezya'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 800, ölü sayısı 327.