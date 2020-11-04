+++ Canlı Anlatım: ABD'nin seçimi Trump mı Biden mı?

TSİ 22.30 - Trump: Kazanmak kolaydır, kaybetmek zor

ABD Başkanı Donald Trump Virginia, Arlington'daki seçim kampanyası merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump seçimi kazanması ya da kaybetmesi halinde yapacağı konuşmayı düşünmediğini söyledi. Trump "Umarım bu ikisinden sadece birini yapmak durumunda olacağız ve biliyorsunuz kazanmak kolaydır. Kaybetmek asla kolay değildir, benim için değil" dedi. "Çok iyi hissediyorum" diyen Cumhuriyetçi aday seçim mitinglerinde sevgiyle karşılandığını belirterek "O mitinglerde sevgi vardı" dedi.

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