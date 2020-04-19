+++ Canlı Anlatım: Almanya Çin’den açıklama bekliyor

Avustralyanın beklentisi ise konuyla ilgili bir soruşturma başlatılması.TSİ 10.48 Almanya Çin'den açıklama bekliyor

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Çin yönetiminin koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini ifade etti. "Çinliler, dünya çapındaki bu krizle ilgili olarak tamamen şeffaf olmak zorunda. Özellikle de virüsün ortaya çıkışı hakkında" diyen Müller, "Virüs Vuhan kentinde ilk görüldüğü anda Çin'in konuyu uluslararası bilgi alışverişine açması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

TSİ 09.40 Avustralya’dan Çin ile ilgili soruşturma talebi

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, koronavirüs salgınının Çin'de ortaya çıkışı ile ilgili olarak soruşturma talebinde bulundu. "Koronavirüs ile ilgili konular, bağımsız bir araştırma gerektiren konular ve ben bunu yapmamızın önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Bakan Payne, ülkesi Avustralya'nın bu konuda ısrarcı olacağını, ancak Çin'in şeffaflığı konusunda endişeli olduğunu ifade etti.