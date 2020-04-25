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Canlı Anlatım: Almanya'da can kaybı 5 bin 500'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 500'e yükseldi.

Canlı Anlatım: Almanya'da can kaybı 5 bin 500'e yükseldi

Nagazaki limanına demirleyen yolcu gemisinde salgın yayılıyor. Çin'de son bir günde sadece 12 vaka tespit edildi.TSi 10.30 Almanya'daki son resmi koronavirüs rakamları

Almanya’da salgın hastalıklar konusundaki yetkili mercii olan Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, son 24 saatte kayıtlara geçen 2 bin 55 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte Almanya’daki toplam vaka sayısı 152 bin 438’e yükseldi. Aynı zaman zarfında COVID-19 nedeniyle 179 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 500’e yükseldi. Aynı süreçte 3 bin kişinin daha iyileşmesiyle iyileşenlerin sayısı ise yaklaşık 109 bin 800’e ulaştı.

TSİ 06.32 İtalyan yolcu gemisinde vaka sayısı artıyor

Basında yer alan haberlere göre Japonya'nın Nagazaki kendinde bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica’nın mürettebatından 57 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Japonya Kamu Yayın Kuruluşu NHK böylece 623 kişilik mürettebatın yaklaşık dörtte birine koronavirüs bulaştığını duyurdu. Gemi tamir ve bakım için şubat ayından bu yana Japonya’da bulunuyor. Planlanan işlemler koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de yapılamamıştı. Nagazaki kenti yönetimi gemi buraya ulaşır ulaşmaz gemiyi karantina altına almıştı.

TSİ 04.29 Çin’de 12 yeni vaka tespit edildi

COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Çin’de Cuma günü 11’i yurt dışı bağlantılı olmak üzere 12 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Çin'deki resmi koronavirüs vaka sayısı böylece 82 bin 816’ya yükseldi. Resmi verilere göre ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 632.

DW,Reuters/BW,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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