+++ Canlı Anlatım: Almanya’da can kaybı 5 bini aştı

Guterres'ten koronavirüs önlemlerinin baskı aracı olmaması konusunda uyarıda bulundu. Çin'de yeni vakalar azalıyor.TSİ 10.28 Çin DSÖ'ye 30 milyon dolar ek kaynak sağladı

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 30 milyon dolar ek kaynak sağlanacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu paranın COVID-19 ile mücadele için kullanılacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin DSÖ'ye yaptığı katkıyı askıya alarak, örgütü salgınla mücadelede hatalı davranmak ve Çin'e yakın olmakla suçlamıştı.

TSİ 08.26 Şirketlerin yüzde 18'i personel sayısını azaltmayı planlıyor

Münih Üniversitesi'ne bağlı Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ifo tarafından Alman şirketleri arasında yaptığı anket, korona krizi nedeniyle birçok şirketin personel sayısını azaltmayı planladığını ortaya koydu. Enstitü, Nisan ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 18'inin çalışanlarını işten çıkartmayı ve sözleşmelerin süresini uzatmamayı planlıyor. Ankete göre, şirketlerin yüzde 46'sı yatırımları ertelemeyi, yaklaşık 50'si de kısa çalışma uygulamasına geçmeyi düşünüyor.