+++Canlı Anlatım- Almanya'da iyileşenlerin sayısı 64 bini geçti

Koronavirüsle ilgili son gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.TSİ 10:25 Güney Kore’den ABD’ye 600 bin test kiti

Güney Kore‘nin ABD’nin istediği Covid-19 test kitlerinin ilk bölümünü yolladığı bildirildi. Seul’deki hükümet çevrelerine dayandırılan habere göre 600 bin test kiti ABD’ye ait bir uçak tarafından teslim alındı. ABD Başkanı Donald Trump Mart sonunda bir telefon görüşmesinde Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae’den test kiti gönderilmesini istemişti. Güne Kore daha önce aralarında Los Angeles’in de bulunduğu birçok ABD kentine talep olmaksızın test kiti yollamıştı.

TSİ 09.21 Trump’ın danışmanı hükümeti eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın salgın konusundaki danışmanı virolog Anthony Fauci ABD’nin virüs krizine geç tepki verdiği yönünde New York Times’da çıkan haberi teyit etti. CNN’e konuşan Fauci, kamuya ait kurumlar daha erken kapatılmış olsaydı, bunun hayat kurtarabileceğini söyledi. Virolog isim söylemese de kamuda önlemlerin alınması konusunda başlangıçta büyük bir direncin olduğunu belirterek Başkan Trump’a işaret etti. New York Times Başkan Trump’ı virüs krizinde geç harekete geçmekle suçlamış, Trump ise gazetenin haberini “Yalan Haber“ olarak nitelendirmişti. ABD’de salgında ölenlerin sayısı 22 bine ulaştı.