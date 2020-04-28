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+++Canlı Anlatım: Almanya’da satış sektöründe 50 bin iflas endişesi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 09:09 | Son Güncelleme

Almanya’da perakende satış sektöründe 50 bin iflastan endişe ediliyor.

+++Canlı Anlatım: Almanya’da satış sektöründe 50 bin iflas endişesi

Almanya’da virüsün bulaşma katsayısında artış kaydedildi. Avustralya’da normalleşme süreci başlıyor.TSİ 07.05 Almanya’da bin 144 yeni vaka tespit edildi

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da vaka sayısı son 24 saat içinde bin 144 artarak, 156 bin 337’ye ulaştı. COVID-19 nedeniyle 163 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle Almanya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 913’e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü, gece yarısı yayınladığı yazılı açıklamada da, Almanya’da virüsün bulaşma katsayısının hafif artarak, 1,0'a yükseldiğini belirtti. Mart ayı başında 3,0 olan bu katsayı, geçen günlerde 0,9 olarak kaydedilmişti. COVID-19’a yakalanan bir kişinin kaç kişiye virüs bulaştırdığını gösteren bu değerin, salgının kontrol altına alınması için 1,0’in altında olması gerekiyor.

TSİ 05.59 Avustralya’da normalleşme süreci başlıyor

Avustralya’daki bazı eyaletlerde koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar gevşetiliyor. Buna göre, ülkedeki 6 bin 700 vakanın yaklaşık yarısının tespit edildiği New South Wales eyaletinde, Cuma gününden itibaren iki yetişkin, bir kişiyi evinde ziyaret edebilecek. Sydney’deki Bondi Beach ile civarındaki iki plaj, ziyaretçilere açılacak. Ülkede yeni vaka sayısındaki artış günde yaklaşık yüzde 1’e düştü. Bir ay önce bu oran yaklaşık yüzde 25’ti. Ülkede COVID-19 nedeniyle 84 kişi yaşamını yitirdi.

TSİ 04.14 Çin’de bir günde sadece altı yeni vaka

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin’de son bir gün içinde sadece altı yeni vaka tespit edildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, bütün yeni vakaların ülke dışından gelenler olduğunu açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 82 bin 836 olarak kaydedildi.

TSİ 03.00 Almanya’da perakende satışta 50 bin iflas bekleniyor

Almanya’da perakende satış sektöründe, korona krizi nedeniyle 50 bin civarında iflas bekleniyor. Almanya Ticaret Birliği (HDE) Genel Müdürü Stefan Genth, gıda maddeleri satan yerler haricindeki mağaza ve dükkanların yaklaşık dört hafta kapalı kalması nedeniyle sektördeki toplam ciro kaybının 30 milyar euroya ulaştığını söyledi.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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