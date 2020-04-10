+++Canlı Anlatım: Almanya'da şimdiye kadarki en yüksek can kaybı

Güney Kore'de ise sadece 27 yeni vaka tespit edildi. Chicago'da bir cezaevinde 450 koronavirüs vakası tespit edildi.TSİ 10.10 Güney Kore'de sadece 27 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs ile mücadelede başarılı bir model uygulayan Güney Kore'de tespit edilen yeni vaka sayısı sadece 27 oldu. Böylece ülkede arka arkaya dokuzuncu kez günde 100'den daha az yeni vaka kayda geçmiş oldu. Güney Kore, her vakayı yakın takibe alıp, virüs yayılma zincirini kısa zamanda tespit edip bütün kişileri sıkı izolasyon altına alarak mücadele etmeye dayalı bir yöntem uyguluyor. Yeni vakalarla birlikte Güney Kore'de toplam SARS-COV-2 vakası sayısı 10 bin 450 oldu. Güney Kore, Mart ayı ortasına kadar günde yaklaşık 500 yeni vaka tespit edildiğini açıklıyordu.

TSİ 09.55 Almanya'da son 24 saatte 266 can kaybı

Robert Koch Enstitütü'nün verilerine göre Almanya'da 10 Mart Cuma sabahı itibarıyla tespit edilen yeni vaka sayısı 5 bin 323. Böylece toplam vaka sayısı da 113 bin 525'e ulaştı. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 987 aratarak, toplam 53 bin 913' yükseldi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiye kadar tespit edilen en yüksek seviyeye ulaşarak 266 oldu. Böylece yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Almanya'da 2 bin 373 olarak açıklandı.