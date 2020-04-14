HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Canlı Anlatım- Almanya'da vaka sayısı 125 bini aştı

Canlı Anlatım- Almanya'da vaka sayısı 125 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 07:58 | Son Güncelleme

Almanya'da yeni vaka sayısı 125 bini aştı.

Canlı Anlatım- Almanya'da vaka sayısı 125 bini aştı

Çin'de koronavirüse karşı geliştirilen iki aşının insanlar üzerinde denenmesine izin verildi. Çin'de 89 yeni vakanın 86'sı ülkeye giriş yapan kişilerde tespit edildi.TSİ 06.23 Almanya'da vaka sayısı 125 bini aştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 2 bin 82 artarak 125 bin 98'e yükseldi. Son 24 saat içinde 170 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 969'a çıktı. 68 bin 200 hastanın da iyileştiği belirtildi. Bir önceki gün bu sayı 64 bin 600 olarak kaydedilmişti.

TSİ 04.52 Çin'de aşıların insanlar üzerinde denenmesi için izin verildi

Çin haber ajansı Şinhua, koronavirüs ile mücadele için geliştirilen iki aşının insanlar üzerinde denenmesi için onay verildiğini duyurdu. Aşıların Pekin'de bulunan ilaç şirketi Sinovac Biotech ile Vuhan merkezli devlet kuruluşu Çin Ulusal Farmakoji Grubu'na bağlı Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirildiği belirtildi. Çin, Mart ayında da Askeri Tıp Akademisi ile ilaç şirketi Cansino Bio tarafından geliştirilen aşıların klinik araştırmalarına başlanması için yeşil ışık yakmıştı. ABD'li ilaç şirketi Moderna da, geliştirdiği aşının insanlar üzerinde denenmesine Mart ayında başladığını duyurmuştu.

TSİ 03.56 Çin'de 89 yeni vakanın 86'sı ülkeye giriş yapan kişilerde tespit edildi

Çin Sağlık Komisyonu, ülkede 89 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bir gün önce bu sayı 108 olarak kaydedilmişti. 89 yeni vakanın 86'sının Çin'e giriş yapan kişiler olduğu belirtildi. Çin devlet televizyonu, yeni vakaların 79'unun ülkenin kuzeydoğusundaki, Rusya sınırında bulunan Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü duyurdu. Yeni vakalarla birlikte ülkedeki yeni vaka sayısı 82 bin 249'a yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana ülkede 3 bin 341 kişi yaşamını yitirdi. Pazartesi günü yeni ölüm vakası kaydedilmedi.

Reuters/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ulusal afet ilan edildiEndonezya'da koronavirüs nedeniyle ulusal afet ilan edildi
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

İtalya'da koronavirüsten 431 can kaybı daha

İtalya'da koronavirüsten 431 can kaybı daha

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Diğer Haberler
Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ulusal afet ilan edildi

Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ulusal afet ilan edildi

Trump'tan koronavirüs savunması: Yaptığım her şey doğruydu

Trump'tan koronavirüs savunması: Yaptığım her şey doğruydu

Libya'da meşru hükümetten 'komplocu' ülkelere açık tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla geri göndereceğiz

Libya'da meşru hükümetten 'komplocu' ülkelere açık tehdit

Amerikalıların yüzde 30'u Kovid-19'un laboratuvardan çıktığına inanıyor

Koronavirüs anketi! Dikkat çeken sonuçlar

ABD'de başkanlık yarışından çekilen Bernie Sanders, Joe Biden'ı destekleyecek

ABD'de yarış kızışıyor! En büyük rakibinden övgü dolu sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.