Canlı Anlatım- Almanya'da vaka sayısı 125 bini aştı

Çin'de koronavirüse karşı geliştirilen iki aşının insanlar üzerinde denenmesine izin verildi. Çin'de 89 yeni vakanın 86'sı ülkeye giriş yapan kişilerde tespit edildi.TSİ 06.23 Almanya'da vaka sayısı 125 bini aştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 2 bin 82 artarak 125 bin 98'e yükseldi. Son 24 saat içinde 170 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 969'a çıktı. 68 bin 200 hastanın da iyileştiği belirtildi. Bir önceki gün bu sayı 64 bin 600 olarak kaydedilmişti.

TSİ 04.52 Çin'de aşıların insanlar üzerinde denenmesi için izin verildi

Çin haber ajansı Şinhua, koronavirüs ile mücadele için geliştirilen iki aşının insanlar üzerinde denenmesi için onay verildiğini duyurdu. Aşıların Pekin'de bulunan ilaç şirketi Sinovac Biotech ile Vuhan merkezli devlet kuruluşu Çin Ulusal Farmakoji Grubu'na bağlı Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirildiği belirtildi. Çin, Mart ayında da Askeri Tıp Akademisi ile ilaç şirketi Cansino Bio tarafından geliştirilen aşıların klinik araştırmalarına başlanması için yeşil ışık yakmıştı. ABD'li ilaç şirketi Moderna da, geliştirdiği aşının insanlar üzerinde denenmesine Mart ayında başladığını duyurmuştu.