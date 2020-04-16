Canlı Anlatım: Almanya'da vaka sayısı 130 bini aştı

Avusturya önlemleri dört hafta daha uzattı. IMF, 60 yıldır ilk kez Asya'da ekonomik büyüme beklemiyor. Trump, koronadan çıkış stratejsini açıklayacak.TSİ 08.52 Almanya'da vaka sayısı 130 bin 450'ye yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 içinde 2 bin 866 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 130 bin 450'ye yükseldi. Ülkede, COVID-19 nedeniyle 315 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 3 bin 569 olarak kaydedildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünyada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında Almanya dördüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada ise ABD, İspanya ve İtalya yer alıyor.

TSİ 08.23 Avustralya'da korona önlemleri dört hafta daha geçerli olacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamaların süresinin dört hafta daha uzatıldığını açıkladı. Morrison, bu sürede testleri yaygınlaştıracaklarını, tespit edilen koronavirüs vakalarının temasta bulunduğu kişileri izleme kapasitesini artıracaklarını ve koronavirüs vakalarının yoğunlaştığı yerler için nasıl bir strateji izleyeceklerini belirleyeceklerini belirtti. Morrison, bu sürecin ardından yeni bir değerlendirme yapılacağını sözlerine ekledi.