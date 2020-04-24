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  4. +++ Canlı Anlatım: Almanya’da vaka sayısı 150 bini aştı

+++ Canlı Anlatım: Almanya’da vaka sayısı 150 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 08:20 | Son Güncelleme

Almanya’da vaka sayısı 2 bin 337 artarak, 150 bini aştı.

+++ Canlı Anlatım: Almanya’da vaka sayısı 150 bini aştı

Çin’de yeni vakalar azalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Temsilciler Meclisi, korona krizi nedeniyle dördüncü yardım paketini kabul etti.TSİ 07.31 Almanya’da vaka sayısı 150 bini aştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 saat içinde yeni vaka sayısı 2 bin 337 artarak, 150 bin 383’e ulaştı. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 227 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle Almanya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 321’e ulaştı.

TSİ 04.03 Çin'de sadece 6 yeni vaka

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de, son bir gün içinde sadece 6 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu sayı 10 olarak kaydedilmişti. Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre yeni vakalar ülkeye yurt dışından giriş yapanlarda tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 804 kaydedilirken, şu ana dek 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.

TSİ 01.30 Temsilciler Meclisi dördüncü yardım paketini kabul etti

ABD Senatosu’nun ardından Temsilciler Meclisi de, korona krizinin aşılmasını hedefleyen dördüncü yardım paketini kabul etti. 500 milyar dolarlık yardım paketi, korona krizi nedeniyle zor durumda olan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlanmasını öngörüyor. Beşe karşı 388 oyla kabul edilen yardım paketinin hayata geçirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump tarafından da imzalanması gerekiyor.

Reuters,AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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