+++Canlı Anlatım: Almanya'da vaka sayısı 52 bin 500'ü aştı

TSİ 02.40: Trump New York'ta karantina istemiyor

Amerika Birleşİk Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen New York ve çevresinin karantinaya alınması fikrine karşı çıktı. Başkan Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık kurumlarına talimat verdiğini ve karantina uygulaması yerine bu kurumların bölgede yaşayanlar için "seyahat bilgileri" hazırlayacağını ve tavsiye niteliğindeki bu bilgilerin New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin valileri tarafından, hükümetle iş birliği içinde dağıtılacağını bildirdi. Trump daha önce yaptığı bir açıklamada, ABD'nin doğu sahillerindeki belli bir bölgenin, dış dünya ile bağlantısının kesilebileceğini ifade etmişti.

