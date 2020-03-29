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  4. +++Canlı Anlatım: Almanya'da vaka sayısı 52 bin 500'ü aştı

+++Canlı Anlatım: Almanya'da vaka sayısı 52 bin 500'ü aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 12:16 | Son Güncelleme

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 389'a, vaka sayısının da 52 bin 547'ye yükseldiğini duyurdu.

+++Canlı Anlatım: Almanya'da vaka sayısı 52 bin 500'ü aştı

TSİ 10.45: Çin'den ikinci bir dalga olabileceği uyarısı

Çin, koronavirüs salgınında ikinci bir dalga olabileceği uyarısı yaptı. Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'e ülke dışında gelenler arasında toplam 693 vaka tespit edildiğini, bunun da ikinci bir koronavirüs dalgasına yol açabileceğini söyledi. Çin'de geçen yedi gün içinde ülke dışından gelenlerde 313 vaka, ülke içinden ise sadece altı vaka tespit edilmişti. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana Çin'de 81 bin 400'den fazla kişi hastalığa yakalandı, 3 bin 300 kişi de yaşamını yitirdi.

TSİ 06.57: Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 389'a yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 3 bin 965 kişi artarak 52 bin 547'ye yükseldi. Enstitü, son 24 saat için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 64 artarak 389'a yükseldiğini duyurdu.

TSİ 05.23: Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de yapılabilir

Koronavirüs salgını nedeni ile iptal edilen 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları, Japon medyasında yer alan haberlere göre 2021 yılının Temmuz ayında yapılacak. Japon televizyonu NHK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Japon organizatörlerin, Olimpiyatlar'ın başlangıç tarihi olarak, 23 Temmuz 2021 üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu. NHK kanalına göre kapanış tarihi olarak da 8 Ağustos 2021 düşünülüyor.

TSİ 02.40: Trump New York'ta karantina istemiyor

Amerika Birleşİk Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen New York ve çevresinin karantinaya alınması fikrine karşı çıktı. Başkan Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık kurumlarına talimat verdiğini ve karantina uygulaması yerine bu kurumların bölgede yaşayanlar için "seyahat bilgileri" hazırlayacağını ve tavsiye niteliğindeki bu bilgilerin New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin valileri tarafından, hükümetle iş birliği içinde dağıtılacağını bildirdi. Trump daha önce yaptığı bir açıklamada, ABD'nin doğu sahillerindeki belli bir bölgenin, dış dünya ile bağlantısının kesilebileceğini ifade etmişti.

Reuters,dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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