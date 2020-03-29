+++Canlı Anlatım: Almanya'da vaka sayısı 52 bin 500'ü aştı

TSİ 10.45: Çin'den ikinci bir dalga olabileceği uyarısı

Çin, koronavirüs salgınında ikinci bir dalga olabileceği uyarısı yaptı. Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'e ülke dışında gelenler arasında toplam 693 vaka tespit edildiğini, bunun da ikinci bir koronavirüs dalgasına yol açabileceğini söyledi. Çin'de geçen yedi gün içinde ülke dışından gelenlerde 313 vaka, ülke içinden ise sadece altı vaka tespit edilmişti. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana Çin'de 81 bin 400'den fazla kişi hastalığa yakalandı, 3 bin 300 kişi de yaşamını yitirdi.

TSİ 06.57: Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 389'a yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 3 bin 965 kişi artarak 52 bin 547'ye yükseldi. Enstitü, son 24 saat için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 64 artarak 389'a yükseldiğini duyurdu.

TSİ 05.23: Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de yapılabilir

Koronavirüs salgını nedeni ile iptal edilen 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları, Japon medyasında yer alan haberlere göre 2021 yılının Temmuz ayında yapılacak. Japon televizyonu NHK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Japon organizatörlerin, Olimpiyatlar'ın başlangıç tarihi olarak, 23 Temmuz 2021 üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu. NHK kanalına göre kapanış tarihi olarak da 8 Ağustos 2021 düşünülüyor.