+++Canlı Anlatım: Almanya’da vaka sayısı hızla artıyor

ABD’de de yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bini aştı.TSİ 07.11 Almanya’da vaka sayısı 73 bini geçti

Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısında son 24 saat içinde belirgin bir artış görüldü. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, vaka sayısı 6 bin 156 artarak 73 bin 522’ye yükseldi. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 140 artarak 872’ye ulaştı. Salgından en fazla etkilenen eyaletler ise Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya ve Baden-Württemberg.

TSİ 05.48 ABD’de ölü sayısı 5 bin 116’ya yükseldi

ABD'de koronavirüs salgını hızla yayılırken, Perşembe sabahı itibarıyla ölü sayısının 5 bini geçtiği kaydedildi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 884 artarak 5 bin 116’ya yükseldi. Böylece ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı, virüsün ilk görüldüğü Çin'deki ölü sayısını geride bıraktı. Çin'de 3 bin 216 kişi yaşamını yitirmişti. ABD ayrıca, toplam 215 bin 417 vakayla dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda. ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ‘’Şu andan itibaren bizi oldukça korkunç geçecek birkaç hafta, özellikle de birkaç gün bekliyor'' demişti. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, virüsün ülkede 100 bin ila 200 bin kişinin hayatına mal olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Reuters / SÖ,JD

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