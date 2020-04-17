Canlı Anlatım: Almanya'da virüsün yayılma hızı düştü

Almanya'daki Müslümanlara Ramazan'da da kurallara uyun çağrısı. Trump, ABD'de korona önlemlerinin gevşetilmesine ilişkin planı açıkladı.TSİ 08.00 Mazyek'den Almanya'daki Müslümanlara Ramazan ayında da kurallara uyun çağrısı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara Ramazan ayı boyunca uyma çağrısında bulundu. Konsey Başkanı Aiman Mazyek, "Bu kutsal ayda camilerimizi kapalı tutmaya devam etmek bizim için çok zor olsa da, din ve vatandaşlık sorumluluğu, bu dönemde böyle davranmayı gerektiriyor" dedi.

TSİ 07.30 Almanya'da vaka sayısı 134 bine yaklaştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da 3 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 133 bin 830'a yükseldi. Ülkede son 24 saat içinde 299 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı da 3 bin 868 oldu. Enstitü'nün verdiği bilgilere göre şimdiye kadar toplam 81 bin 800 kişi de iyileşti.

TSİ 05.00 Almanya'da virüsün yayılma hızı düştü

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da yeni tip koronavirüsün bulaşma hızında düşüş kaydedildi. Enstitü tarafından yayınlanan istatistiklere göre, COVID-19 testi pozitif bir kişinin başka bir kişiye virüsü bulaştırma değeri 0,7'ye düştü. Enstitü, bunun yeni vaka sayısında hafif azalma anlamına geldiğine işaret etti. Mart ayı başında bu değerin 3 olduğu açıklanırken 8 Nisan'da ise 1,3 olarak kaydedilmişti.