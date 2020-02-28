+++Canlı Anlatım - Altun: Askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

Yaşanan gelişmeler üzerine ABD'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimi güvenilir dost olarak görmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yaptı.

İki saat kadar süren toplantıdan sonra Anadolu Ajansı'na bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şam yönetimine verilecek karşılığı "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır" sözleri ile dile getirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan umarım bizim geçmişlerinin ve geleceklerinin müttefiki olduğumuzu görecektir" ifadesini kullanan Hutchison, "Rusya'nın ne olduğunu ve şu anda ne yaptığını görüyorlar" şekline konuştu.

ABD NATO Büyükelçisi ayrıca Washington'ın, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmesi gerektiği yönündeki çağrılarını da bir kez daha tekrar etti.

DW/ETO,CÖ,ÇÖ,BW, AÜ

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