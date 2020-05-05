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+++ Canlı Anlatım: Can kaybı 250 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 08:18 | Son Güncelleme

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 250 bini aştı.

+++ Canlı Anlatım: Can kaybı 250 bini aştı

Almanya'da 139 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Pandemide günün öne çıkan gelişmeleri...TSİ 07.45 Avustralya her hafta 2,5 milyar dolar kaybediyor

Avustralya'da Hazine Bakanı Josh Frydenberg, koronavirüs sebebiyle her hafta 2,5 milyar dolar kaybettiklerini açıkladı.

Salgın nedeniyle uygulanan ve ülkedeki vaka artışının tek hanelere düşmesini sağlayan önlemlerin ekonomiye bedeli hakkında bir açıklama yapan Frydenberg, "Hazine olarak yaptığımız hesaplamalara göre, mevcut kısıtlamaların sürdüğü her hafta ekonomik faaliyetlerde yaklaşık 4 milyar Avustralya dolarlık (2,5 milyar Amerikan doları) bir kaybımız olacak" dedi.

TSİ 02.00 Almanya'da 685 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki vaka sayısının 685 artışla 163 bin 860'a yükseldiğini açıkladı. Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139 artarak 6 bin 831'e ulaştı.

TSİ 01.00 Can kaybı 250 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 251 bin 59 olarak açıklandı. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelindeki vaka sayısı ise 3,5 milyonun üzerinde. Yaklaşık 1,2 milyon kişi COVID-19 hastalığını yenerek iyileşti.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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