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  4. +++Canlı Anlatım: Çin'den uluslararası soruşturma çağrılarına ret

+++Canlı Anlatım: Çin'den uluslararası soruşturma çağrılarına ret

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 08:54 | Son Güncelleme

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 159 bin 119'a yükseldi.

+++Canlı Anlatım: Çin'den uluslararası soruşturma çağrılarına ret

Çin uluslararası soruşturma çağrılarını reddetti. Koronavirüs salgınıyla ilgili günün öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.TSİ 07.40 Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 159 bin 119'a yükseldi

Almanya'da yeni koronavirüs vaka sayısı Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günde bin 478 artarak 159 bin 119'a yükseldi. 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı da 6 bin 288'e ulaştı. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı da bir günde 3 bin 100 kişi aratarak 123 bin 500 olarak kaydedildi. Bulaştırma katsayısı ise 0,75'e geriledi. Bu, koronavirüslü on kişinin virüsü ortalama 7,5 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Salgının kontrol altına alınabilmesi için katsayının 1'in altında olması gerekiyor.

TSİ 06.11 Çin uluslararası soruşturma çağrılarını reddetti

Koronavirüsün yayılmasında Çin hükümetinin sorumluluğu bulunduğuna dair suçlamalar ve uluslararası soruşturma çağrıları Batı dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilirken Çin'den konuyla ilgili tartışmalara tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuşeng, Çin'in suçlu olduğu varsayımından yola çıkacak her tür uluslararası soruşturmaya karşı olduklarını belirterek "Çin'i damgalama amaçlı siyasi soruşturmalara kararlılıkla karşı çıkacaklarını" söyledi.

BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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