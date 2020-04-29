Canlı Anlatım: Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu aştı

Korona krizi birçok Alman firmasının varlığını tehdit ediyor. ABD’de bir köpekte koronavirüs testi pozitif çıktı.TSİ 09.50 Çin'de Ulusal Halk Kongresi'nin yeni tarihi belli oldu Resmi haber ajansı Şinhua, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin 22 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. 5 Mart'ta yapılması planan kongre, salgın nedeniyle ertelenmişti. Kongrenin kaç gün süreceği ise henüz belli olmadı. Normal koşullar altında yaklaşık 5 bin delegenin katıldığı kongre 10 gün sürüyordu. TSİ 09.30 Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu aştı Reuters haber ajansının derlediği verilere göre, dünya genelinde 3 milyon 110 bin kişide koronavirüs tespit edildi. COVID-19 nedeniyle de 216 bin 667 kişi yaşamını yitirdi. 2019 sonunda Çin'de ortaya çıkan hastalık, 210'dan fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünyada koronavirüs vakalarının sayısının en yüksek olduğu ülke ABD. 1 milyondan fazla vakanın tespit edildiği ülkede 58 bin 605 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa'da ise İspanya 228 bin 627 ile vaka sayısının en yüksek olduğu ülke. İspanya'da ölü sayısı ise 23 bin 822 olarak kaydedildi. İtalya ise Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke. 27 bin 359 kişinin öldüğü İtalya'da 201 bin 505 pozitif vaka bulunuyor. Dünyada koronavirüs vakalarının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye yedinci sırada bulunuyor. 28 Nisan itibarıyla Türkiye'deki vaka sayısı 114 bin 653 olarak kaydedildi.

TSİ 09.05 Pekin'de bazı önlemlerin gevşetilmesi bekleniyor Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs salgını ile mücadele için alınan önlemlerin gevşetilmesi bekleniyor. Buna göre, Çin'in salgın riski bulunmayan bölgelerinden gelenlerin daha önceden olduğu gibi iki hafta karantinada kalması gerekmeyecek. Reuters haber ajansının konuyu bilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Perşembe gününden itibaren başlaması planlanan yeni uygulama, Çin dışından gelenleri kapsamayacak. TSİ 08.11 Korona krizi Alman firmalarının çoğunun varlığını tehdit ediyor Münih'te bulunan ekonomi araştırmaları enstitüsü ifo'nun yaptığı ankete göre, koronavirüs krizi nedeniyle Almanya'daki birçok firma varlığını sürdürme konusunda endişe yaşıyor. Firmalar arasında yapılan ankete göre, firmaların yüzde 29,2'si pandemiye bağlı kısıtlamalar daha uzun süre devam ederse, en çok üç ay daha varlıklarını sürdürebileceklerini belirtti. Yüzde 52,7'si ise en çok altı ay dayanabileceklerini kaydetti. Ifo uzmanı Klaus Wohlrabe, bu sonuçları "Bunlar iflas dalgasının geleceğine işaret eden huzursuz edici sayılar” sözleriyle değerlendirdi.