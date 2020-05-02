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+++ Canlı Anlatım: Hindistan'da zorunlu uygulama

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Hindistan'da salgının yayılmasını önlemek amacı ile geliştirilen akıllı telefon uygulamasının kullanımı zorunlu hale geldi.

+++ Canlı Anlatım: Hindistan'da zorunlu uygulama

Almanya'da ise sanayicilerden hükümete uyarı var.TSİ 10.23 Hindistan'da zorunlu uygulama

Hindistan hükümeti kamuda ve özel sektörde çalışanlara, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacı ile geliştirilen bir akıllı telefon uygulamasını kullanma zorunluluğu getirdi. Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın kullanıcılara, COVID-19 hastalığına yakalanan kişilerle daha önce temas edip etmediğini gösterdiğini duyurdu. Hindistan yürürlüğe giren bu uygulama ile birlikte koronavirüs salgınına karşı alınan bazı önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor.

TSİ 06.30 Kempf: Tedbirler uzarsa bedeli çok ağır olur

Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, ülkede koronavirüse karşı yürürlükte olan tedbirlerin uzatılması halinde, bunun bedelinin Alman ekonomisi için çok ağır olacağını ifade etti. Ekonomide çarkların büyük oranda durduğu şu anki durumun uzun süre devam edemeyeceğini dile getiren Kempf, aksi takdirde ülkede refahın kalıcı bir biçimde kaybedilebileceğini ve hem ekonomi hem de toplum adına çok büyük zararları beraberinde getireceğini öne sürdü. Kempf hükümetin, 6 Mayıs'ta Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı toplantının ardından şirketlere normalleşme sürecine dönüş ile ilgili bir takvim sunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Reuters / ET,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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