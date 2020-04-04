+++Canlı Anlatım-IMF: Resesyon on yıl öncekinden çok daha kötü  

Güney Kore sosyal mesafe uygulamasını iki hafta daha uzattı. Çin’de virüs kurbanlarına saygı duruşu yapıldı. IMF'den resesyonun on yıl öncekinden çok daha kötü olduğu uyarısı.TSİ 07.35 Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları

Dünya genelindeki koronavirüs vakalarının sayısı 1,1 milyonu aştı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verdiği bilgilere göre en fazla vaka 277 bin 953 ile ABD’de kayıtlara geçti. ABD’yi 119 bin 827 vakayla İtalya, 119 bin 199 vakayla İspanya ve 91 bin 159 vakayla Almanya izliyor.Dünya genelinde can kaybı ise 60 bine yaklaştı.

TSİ 07.50 Tayland’da vaka sayısı 2 bini geçti

Tayland’da koronavirüs vakalarının sayısı 89 kişi artışla 2067’ye yükseldi. Ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da bir kişi artarak toplam 20 oldu.

TSİ 06.30 Güney Kore sosyal mesafe uygulamasını iki hafta daha uzattı

Güney Kore pazartesi günü süresi dolacak olan sosyal mesafe uygulamasını iki hafta daha uzattı. Sağlık Bakanı ParkNeung-hoo ülke dışından gelen yeni vakaları kastederek "rahatlamak için henüz çok erken olduğunu" ifade etti. Hükümet de aynı nedenle okulların açılmasını erteleme kararı almıştı. Güney Kore’de alınan önlemlerin ardından günlük yeni koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 100 civarında seyrediyor. Park "Vaka sayısı günde 50 veya altına gerilediğinde, sağlık sisteminde büyük bir baskı yaşanmadan ağır hastalar dahil olmak üzere stabil bir tedavi uygulanabileceğini" kaydetti.