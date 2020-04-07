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+++Canlı Anlatım- Johnson yoğun bakımda

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 07:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs yeryüzünde yayılmaya devam ediyor.

+++Canlı Anlatım- Johnson yoğun bakımda

Bu sabah itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı bir milyon 348 bin olarak belirlendi. 74 bin kişi yaşamını yitirdi, 277 bin kişi virüsü yendi. Salgınla ilgili ayrıntılar...TSİ 07.05 Johnson yoğun bakımda

Covid-19 hastalığı nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı. Başbakan Johnson’ın 27 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu’nda kendini karantinaya almıştı. Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, dün gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekaleten Başbakanlık görevini üstlendi.

TSİ 06.45 Virüs yayılmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı bir milyon 348 bin olarak belirlendi. 74 bin kişi yaşamını yitirdi, 277 bin kişi virüsü yendi. Vaka sayıları ABD'de 368 bin 196, İngiltere'de 52 bin 279, Almanya'da 103 bin 375, Türkiye'de ise 30 bin 217.

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