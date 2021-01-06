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Canlı Anlatım: Kongre'de bir kişi vuruldu

06.01.2021 23:57 | Son Güncelleme:
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Trump destekçileri Kongre'yi bastı.

Kongre'de silah sesleri duyulurken vurulan bir kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi.ABD'de neler oluyor?

ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçim sonuçlarının onaylanacağı Kongre'deki oturum sırasında Başkan Donald Trump destekçileri Kongre'nin bulunduğu Capitol binasını hücum ederken bazı Trump destekçileri binaya girmeyi başardı. Bu sırada polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Trump taraftarlarının Kongre binasına girmeye çalışması üzerine tüm oturumlara ara verilerek binanın kapıları kilitlendi. Kongre binasının kapıları kilitlenirken, öfkeli kalabalık binanın merdivenlerinin önündeki metal bariyerleri yıktı. Polisler, saldırgan göstericilere biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Olaylar üzerine Washington Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağı ilan etti. Olaylar, Trump'ın aynı bölgede destekçilerine hitaben yaptığı konuşmadan sonra başladı.

Trump destekçileri Kongre'yi bastı

İşte son gelişmeler:

TSİ 23:43 - Almanya'dan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, olaylarla ilgili olarak yaptığı Twitter paylaşımında "Demokrasi düşmanları Washington'daki bu katlanılamaz görüntüler karşısında keyif duyacaklardır. Trump ve destekçileri, Amerikalı seçmenlerin kararını artık kabul etmeli ve demokrasiyi ayaklar altına almaya son vermelidir" çağrısında bulundu.

TSİ 23:42 - Ulusal Muhafuzlar yolda

New York Times bir eyalet yetkilisine dayanarak Virginia eyaletinden 200 ulusal muhafızın Washington'a gönderildiğini yazdı.

TSİ 23:36 - Bir kişinin durumu ağır

CNN televizyonu protestolar sırasında göğsünden vurulan bir kadının durumunun ciddi olduğu bilgisini paylaştı. Söz konusu kişinin kim olduğuna veya kim tarafından vurulduğuna ilişkin bilgi vermedi.ABD’li vekiller Trump destekçilerinin Kongre’ye girişini “darbe” olarak tanımlayıp, olayı kınadıklarını duyurdu. Kongre'de protestocuları dağıtmak için polisin biber gazı kullanıldığı belirtiliyor. Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Jim Hames Twitter üzerinden “Polis’in göz yaşartıcı gaz kullandığını ve bu sebeple kendilerinden gaz maskelerini çıkarmamalarını istediklerini” yazdı. AFP fotomuhabiri de 100’den fazla protestocunun altında toplandığı Kongre binasın kubbesinin dumanla kaplı olduğunu söyledi.

TSİ 23:20 - Silah kullanıldı

Kongre'de silahların kullanıldığı belirtilirken görgü tanıkları, Kongre'de insanların kapılara vurduğunu, Senato'ya giren protestocuların koridorlara "Neredeler" sloganları attığını ve bir kişinin Senato kürsüsüne çıkıp "Trump seçimi kazandı" diye bağırdığını aktardı. Trump Twitter hesabı üzerinden taraftarlarına "Lütfen polisimizi ve güvenlik yetkililerimizi destekleyin. Onlar ülkemizin tarafındalar. Barışçıl olun" çağrısı yaptı. Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’in güvende olduğu bilgisi verildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin güvende olduğu bilgisi verildi. MSNBC, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Washington Valisi Muriel Bowser protestocuları dağıtmak için ulusal muhafızların başkente gelmesini istediği haberini geçti. Washignton Post gazetesi ise bu talebin Savunma Bakanlığı tarafından reddedildiğini yazdı.

DBN/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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