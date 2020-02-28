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Canlı Anlatım: "Putin ve Erdoğan yüz yüze görüşecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 17:58 | Son Güncelleme

Ankara'da İdlib kriziyle ilgili yoğun bir diploması trafiği yaşanıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Putin ve Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceklerini açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda:27 Şubat'ta İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamayı yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaralı 32 asker arasında hayati tehlikesi bulunanların ise olmadığını bildirdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altı saatlik bir olağanüstü güvenlik zirvesi düzenlendi. CHP'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı, MHP'den de saldırıya kınama ve hükümete destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin arkasındayız" açıklaması yapılırken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tüm taraflar, bu çok tehlikeli durumun daha da kötüleşmesini engellemeli" şeklinde konuştu. Gelişmeleri canlı anlatımımızda takip edebilirsiniz:

TSİ 17:20 - Erdoğan'ın telefon diplomasisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib krizini görüştüğü bildirildi. Trump görüşmesiyle ilgili olarak Reuters haber ajansına bilgi veren Türk bir kaynak, Erdoğan'ın Trump'a İdlib için verilen sözlü desteğin yeterli olmadığı, ABD'den "gerçek bir destek" beklediklerini ilettiğini söyledi. Erdoğan'ın İdlib krizini Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la da görüşmesi bekleniyor.

TSİ 17:00 - Putin'le yüz yüze görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in İdlib kriziyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki liderin yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Kremlin de görüşmesiyle ilgili olarak "Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'deki gerlimin azaltılması ve Suriye'nin kuzeyinde durumun normale dönmesi için ek önlemler alınması gerekliliği konusunda mutabık kaldığı" açıklamasını yapmıştı.

TSİ 16:15 - AB'den "şiddeti sonlandırın" çağrısı

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Suriye'deki taraflara şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde "korkunç insani bir acının" yaşandığına işaret eden Stano, yaşanan gerginliğin tehlikeli olduğunu ve askeri çatışmaların ivedilikle bitirilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İdlib'de 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, bölgede süregelen gerilimin derhal durdurulması gerektiğini vurgulamıştı.

Şu ana kadar neler yaşandı?

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