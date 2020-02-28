Canlı Anlatım: "Putin ve Erdoğan yüz yüze görüşecek"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Putin ve Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceklerini açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda:27 Şubat'ta İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamayı yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaralı 32 asker arasında hayati tehlikesi bulunanların ise olmadığını bildirdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altı saatlik bir olağanüstü güvenlik zirvesi düzenlendi. CHP'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı, MHP'den de saldırıya kınama ve hükümete destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin arkasındayız" açıklaması yapılırken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tüm taraflar, bu çok tehlikeli durumun daha da kötüleşmesini engellemeli" şeklinde konuştu. Gelişmeleri canlı anlatımımızda takip edebilirsiniz:

TSİ 17:20 - Erdoğan'ın telefon diplomasisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib krizini görüştüğü bildirildi. Trump görüşmesiyle ilgili olarak Reuters haber ajansına bilgi veren Türk bir kaynak, Erdoğan'ın Trump'a İdlib için verilen sözlü desteğin yeterli olmadığı, ABD'den "gerçek bir destek" beklediklerini ilettiğini söyledi. Erdoğan'ın İdlib krizini Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la da görüşmesi bekleniyor.