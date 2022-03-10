HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. +++Canlı Anlatım - Rusya: Hastane uzun süredir askerler tarafından kullanılıyordu

+++Canlı Anlatım - Rusya: Hastane uzun süredir askerler tarafından kullanılıyordu

10.03.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki eski doğum hastanesinin uzun süredir askerler tarafından kullanıldığını öne sürerek, askerlerinin bir çocuk hastanesi vurduğu haberini "sahte haber" olarak nitelendirdi.

+++Canlı Anlatım - Rusya: Hastane uzun süredir askerler tarafından kullanılıyordu

TSİ 09.10 Rusya: Hastane uzun süredir askerler tarafından kullanılıyordu

Rusya, Ukrayna’nın Mariupol kentinde bir çocuk hastanesi vurduğu haberini "sahte haber" olarak nitelendirdi. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dimitri Polyanskiy, eski doğum hastanesinin uzun süredir askerler tarafından kullanıldığını söyleyerek, "Sahte haberler işte böyle doğuyor" diye konuştu. Polyanskiy Rusya’nın 7 Mart tarihinde hastanenin askeri bir unsur haline geldiği uyarısı yaptığını ve Ukraynalıların binadan ateş ettiklerini öne sürdü.

TSİ 08.23 ABD'den Ukrayna'ya 13,6 milyarlık yardım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi uzun çekişmelerin ardından 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi büyük oy çoğunluğuyla kabul etti. Ailelerin geçim masraflarını azaltmak, yeni istihdam alanları yaratmak, yardıma muhtaç olanları desteklemek gibi farklı amaçların gözetildiği bütçede Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya da yaklaşık 13 milyar 600 milyon dolarlık yardım öngörülüyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği bütçenin Senato tarafından da onaylanması gerekiyor.

TSİ 08.10 Luhansk'taki ayrılıkçılar: Ukrayna 6 kez vurdu

Luhansk'ın kontrolünü elinde bulunduran Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna güçleri tarafından son 24 saat içinde altı kez vurulduklarını duyurdu. Rus haber ajansı TASS'ın Luhansk Halk Cumhuriyeti temsilcilerine dayandırdığı habere göre Pervomaysk kentinde en az bir sivil yaralandı. Bir doğal gaz ve elektrik hattı zarar görürken iki köye elektrik verilemediği belirtildi.

TSİ 07.35 Zelenskiy: Hastanenin vurulması soykırımın kanıtı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Mariupol'de çocuk hastanesi vurmasının, "Ukraynalılara yönelik soykırımın kanıtı olduğunu" söyledi. Zelenskiy, "Rusya Federasyonu nasıl bir ülkedir ki hastanelerden, doğum kliniklerinden korkuyor ve onları tahrip ediyor" dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Reuters'e, "Rus silahlı kuvvetleri sivil hedeflere ateş etmez" açıklamasında bulundu.

AFP,Reuters / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş açıklama: Rusya taktik değiştirdi! Suriye'deki gibi...Flaş açıklama: Rusya taktik değiştirdi! Suriye'deki gibi...
Açıklama geldi! ABD güçlerini alarma geçirdiAçıklama geldi! ABD güçlerini alarma geçirdi
İsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurduİsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.