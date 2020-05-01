+++ Canlı Anlatım: Rusya'da vaka sayısında rekor günlük artış

Almanya'da 193 kişi daha yaşamını yitirdi.TSİ 10.36 Rusya'da koronavirüs vaka sayısında rekor günlük artış yaşandı

Rusya koronavirüste günlük rekor vaka sayısı artışı kaydetti. Ülkede vakaların bir günde 7 bin 933 kişi artarak 114 bin 431'e ulaştığı açıklandı. Virüsten yaşamını yitirenlerin sayısının ise 96 kişi artarak bin 169'a çıktığı açıklandı.

TSİ 09.50 Almanya'da koronavirüsten 193 kişi daha yaşamını yitirdi

Almanya'da koronavirüs vakalarının bin 639 kişi artarak 160 bin 758'e ulaştığı açıklandı. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, 193 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve virüs nedenyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 481'e ulaştığı açıklandı.

Reuters / SSB, BÜ

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