+++Canlı Anlatım: Salgında son durum

Dünya genelinde 2,5 milyondan fazla insana bulaşan virüs 177 bin can aldı. 681 bin kişi ise hastalığı yenmeyi başardı. Pandemide günün öne çıkan gelişmeleri...TSİ 07.05 Salgında son durum

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın neredeyse bütün ülkelerine yayılan yeni tür koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı hız kesmiyor. Pandemiyle ilgili verileri derleyen ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bu sabah itibarıyla İtalya'da 24 bin 648, İspanya'da 21 bin 282, Fransa'da 20 bin 796, İngiltere'de 17 bin 337 ve Almanya'da 5 bin 86'ya çıktığını açıkladı. JHU, Türkiye'de salgından dolayı şimdiye dek 2 bin 259 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Üniversite dünya genelinde koronavirüse bağlı ölüm sayısını ise 177 bin 445 olarak açıkladı.

DW,dpa/TY,HS

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