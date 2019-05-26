CANLI ANLATIM: Sandık çıkış anketlerine göre Almanya'da Hristiyan Birlik önde

Bu sonuçlara göre, CDU/CSU 2014 yılı seçimlerine kıyasla yüzde 7,5 oy kaybına uğradı. SPD'nin oy kaybı ise yüzde 11,9.

Almanya'da sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri sürüyor. Gelen ilk tahminlere göre oy oranları şöyle:

Aşırı sağcı Altın Şafak’ın oyları ise yüzde 5 ile 7 arasında kaldı.

Ilımlı sol eğilimli olarak görülen Değişim Hareketi KINAL’ın oylarının yüzde 7 ile 9 civarında olacağı tahmin ediliyor.

İktidardaki Başbakan Alexis Tsipras’ın partisi Syriza ise geçen AP seçimlerine kıyasla oyunu 0,4 artırsa da oyları yüzde 25 ile 29 arasında kaldı.

Yunanistan’da ilk tahmini sonuçlara göre Yeni Demokrasi partisi (ND) seçimleri önde götürüyor. Özel SKAI televizyonuna göre, partinin oylarının yüzde 32 ile 36 arasında olduğu tahmin ediliyor. ND’nin 2014’teki oy oranı yüzde 22,7 idi.

Oylarını en fazla yükselten parti ise Yeşiller oldu. Yeşiller'in oyları beş yıl önceki seçimlere kıyasla yüzde 11 arttı.

Sağ popülist AfD ise oylarını yüzde 3,3 artırdı.

TSİ 19.35 Oettinger: Almanya’nın nüfuzu azalacak

Avrupa Birliği’nin bütçeden sorumlu komisyon üyesi Günther Oettinger, AP seçimlerinde Almanya’dan çıkan sonuçlara ilişkin açıklamada bulundu. Oettinger, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, “Hayal kırıklığına uğradım, bu sonuç Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) için tatmin edici değil” dedi. AP’deki en büyük üç siyasi grupta Almanya’nın zayıf bir şekilde temsil edileceğine dikkat çeken Oettinger, “Hür Demokrat Parti (FDP) zayıf kalıyor, CDU zayıf kalacak ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise felaket. Bu Almanya’nın nüfuzunun azalacağı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

751 sandalyeli AP’de Almanya toplam 96 vekil ile temsil ediliyor ve AP’ye en çok vekil gönderen ülke olma özelliği taşıyor.

TSİ 19.30 Hristiyan Birlik oy kaybetti

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hristiyan Birlik partileri oy kaybetti. Sandık çıkış anketlerine göre, CDU/CSU 2014’deki seçimlere kıyasla yüzde 7,4 oy kaybetti. Sosyal Demokratların oy kaybı ise yüzde 11,8 oldu. Oy kaybeden diğer bir parti de Sol Parti. Partinin oyları yüzde 1,9 düştü.