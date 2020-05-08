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+++ Canlı Anlatım: Seul'de barlar vaka sayısını artırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2020 08:57 | Son Güncelleme

Güney Kore'de tekrar açılan gece kulüplerinin yeni vaka sayısını büyük oranda artırması endişe yarattı.

+++ Canlı Anlatım: Seul'de barlar vaka sayısını artırdı

Almanya'da 147 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemide günün öne çıkan gelişmeleri...TSİ 07.55 Güney Kore'deki açık gece kulüpleri yeni vaka kaynağı

Son beş gündür 10'un üzerinde yeni COVID-19 vakası tespit edilmeyen Güney Kore'de bugün 25 yeni vakanın görüldüğü açıklandı. Yetkililer, yeni vakalardan 13'ünün geçen Cumartesi başkent Seul'daki üç gece kulübüne giden bir hastayla bağlantılı olduğunu belirtti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Gang-lip, 29 yaşındaki hastanın virüs bulaştırdığı tahmin edilen kişilerden 12'sinin, aynı gece bu mekânlara giden kişiler olduğunu açıkladı. Diğer kişinin ise bu hastanın iş arkadaşı olduğu tespit edildi.

Kim, "çok büyük ihtimalle" söz konusu gece kulüpleriyle bağlantılı yeni vakalar tespit edileceğini söyledi. Üç gece kulübüne Cumartesi günü bin 500'den fazla müşteri girdiği tahmin ediliyor.

Güney Kore'nin virüsle mücadelede şu ana kadar elde ettiği kazanımların heba edilmemesi için özen gösterilmesi gerektiğini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı, "Sudaki bir mürekkep damlası hızla yayılır. Herkes, COVID-19 yayan bir mürekkep damlası olabilir" uyarısında bulundu.

Seul'daki bazı gece kulüpleri, gevşetilen koronavirüs önlemleri kapsamında geçen hafta kapılarını müşterilere açmıştı.

TSİ 05.40 Almanya'da 147 can kaybı daha

Almanya'da salgınla mücadelede koordinasyonu yütüren Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 147 artarak 7 bin 266'ya yükseldiğini açıkladı. Ensititü, vaka sayısının bin 209 kişilik artışla 167 bin 300'e ulaştığını duyurdu.

TSİ 00.08 Koca: Ev dışında mutlaka maske takın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara ev dışındayken sürekli maske takmaları için çağrıda bulundu. Koca, Twitter'dan yaptığı çağrıda, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadesini kullandı.

DW,rtr,AP / CÖ,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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