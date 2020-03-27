+++Canlı Anlatım: THY, New York seferlerini durdurdu

ABD'de enfekte olanların sayısı salgının ortaya çıktığı Çin'i geçti. Salgında günün önemli gelişmeleri...TSİ 08.30 THY, New York seferlerini durdurdu

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu. THY, ABD'nin Chicago ve Washington şehirlerine düzenlediği seferlerine ise devam edecek.

Seferlerin durdurulmasıyla ilgili THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda değişikliğe gidildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada 27 Mart, saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Chicago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerinin 17 Nisan'a kadar durdurulduğu vurgulandı.

dpa,Reuters,DHA / TY,HS

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