+++ Canlı Anlatım: THY sadece 14 büyükşehre sefer yapacak.

THY sadece 14 büyükşehre sefer yapacak, şehirlerarası otobüs seyahati izne tabi olacak, cezaevlerinde de görüşler iki hafta daha yapılmayacak.TSİ 11.55 THY yurt içinde sadece 14 büyükşehre sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında, iç hatlarda pazar günü saat 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehre sefer yapılacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre sefer yapılacak şehirler şöyle: İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir.

TSİ 11.14 Cezaevlerinde görüşler iki hafta daha yapılamayacak

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzatma kararı aldı. Buna göre, açık ve kapalı cezaevlerinde avukat görüşleri de dahil olmak üzere bütün görüşler iki hafta daha yapılamayacak. Ayrıca, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir cezaevinden bir diğerine yapılan nakiller iki hafta daha ertelendi.