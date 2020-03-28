+++ Canlı Anlatım: THY sadece 14 büyükşehre sefer yapacak.

THY sadece 14 büyükşehre sefer yapacak, şehirlerarası otobüs seyahati izne tabi olacak, cezaevlerinde de görüşler iki hafta daha yapılmayacak.TSİ 11.55 THY yurt içinde sadece 14 büyükşehre sefer yapacak
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında, iç hatlarda pazar günü saat 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehre sefer yapılacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre sefer yapılacak şehirler şöyle: İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir.
TSİ 11.14 Cezaevlerinde görüşler iki hafta daha yapılamayacak
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzatma kararı aldı. Buna göre, açık ve kapalı cezaevlerinde avukat görüşleri de dahil olmak üzere bütün görüşler iki hafta daha yapılamayacak. Ayrıca, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir cezaevinden bir diğerine yapılan nakiller iki hafta daha ertelendi.
TSİ 01.40 Türkiye'de otobüs yolculuğuna sınırlama getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı gibi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de otobüs yolculuklarına sınırlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine konuyla ilgili ek bir genelge gönderildi. Virüsün yayılmasını engellemek için alınan ek tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, 28 Mart Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren şehirlerarası otobüs seferlerinin sadece valiliklerin izni ile yapılabileceği belirtildi.
"Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır" denilen genelgede, "Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir" ifadeleri kullandı. Buna göre, seyahat etmesi zorunlu olanların, Seyahat İzin Kurulu'na başvuruda bulunarak, izin alması gerekiyor.
DW,DHA / JD,ET
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