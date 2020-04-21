+++Canlı Anlatım: Trump ABD'ye göçü askıya almak istiyor

Bu sabah itibarıyla Covid-19 nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini geçti. 647 bin kişi ise hastalığı yenmeyi başardı. İşte ayrıntılar...TSİ 06.45 Trump ABD'ye göçü askıya almak istiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının daha da artmaması için ABD'ye yönelik göçü tamamen durdurmayı planlıyor. Trump, Twitter'da paylaştığı bir mesajda koronavirüs pandemisine karşı, "Görünmez düşmanın saldırısı" ve "Büyük Amerikan halkının işlerinin korunması" amacıyla böylesi bir önleme başvurmanın gerekli olduğunu belirtti. Ancak Trump göçün askıya alınmasına yönelik ayrıntıları açıklamadı.

