+++ Canlı Anlatım - Trump: İki hafta içinde ölü sayısında en yüksek seviye görülebilir 

Arjantin sokağa çıkma yasağını uzatırken, Japonya çok sayıda ülkeye seyahat yasağı getiriyor. TSİ 04.44 Arjantin sokağa çıkma yasağını uzattı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ülke çapında sokağa çıkma yasağını Nisan ayı ortasına kadar uzattığını açıkladı. Fernandez, ilk etapta Mart ayı sonuna kadar uygulanması planlanan yasağın Paskalya haftasının bitimine kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

TSİ 02.27 Japonya seyahat yasağını genişletiyor

Japonya seyahat yasağı getirdiği ülkelerin listesini genişletiyor. Asahi gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon hükümeti; ABD, Çin, Güney Kore ve birçok Avrupa ülkesinden gelenlerin ülkeye girişini yasakladı. Japonya bazı Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerinden seyahat yasağını da gündemine aldı.

TSİ 01.38 Trump: Ölü sayısı 100 bin civarında tutulabilirse bu ülke için iyi bir senaryo

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla devreye sokulan ve ilk etapta 15 gün yürürlükte kalması öngörülen düzenlemelerin süresini 30 Nisan'a kadar uzatacağını açıkladı. Önümüzdeki iki hafta içinde koranavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin en yüksek seviyeye ulaşmasını beklediklerini söyleyen Trump, ‘'ölü sayısı 100 bin civarında tutulabilirse bunun ülke için iyi bir senaryo olacağına'' işaret etti.

Reuters,AP / SÖ,BW

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