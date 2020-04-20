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  4. +++Canlı Anlatım: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2017'ye yükseldi

+++Canlı Anlatım: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2017'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 07:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını haftasonunda da can almaya devam etti.

Bu sabah itibarıyla ABD'de 41 bin 379, İtalya'da 23 bin 660, İspanya'da 20 bin 453 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...TSİ 07.10 Koronavirüsten can kaybı 2017'ye yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerine göre Pazar günü yapılan 35 bin 344 testten 3 bin 977'si pozitif çıktı, 127 kişi de hayatını kaybetti. Toplam can kaybı Pazar gecesi itibarıyla 2 bin 17'ye yükseldi. Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bin 523 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı ise 11 bin 976 olarak yer aldı.

DW,dpa,DHA/ TY,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,DHA/ TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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