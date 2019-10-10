+++Canlı Anlatım - Türkiye'nin Suriye harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekâta uluslararası tepkiler sürüyor. Birliklerini kuzey bölgelerinden çekme kararı alan ve harekâta destek vermeyeceğini duyuran ABD'den de açıklamalar geliyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin birliklerini çekme kararını savundu.

Arap Birliği de Cumartesi günü Türkiye gündemi ile toplanılacağını duyurdu. Dışişleri bakanları düzeyinde toplanacak birlik, Türkiye'nin operasyonunu görüşecek. Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki, toplantının Kahire'de düzenleneceğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısı en güçlü şekilde kınanmaktadır" denildi. Açıklamada Türkiye'nin operasyonu "kardeş Arap devletinin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı" olarak tanımlandı.

Pompeo konuya yönelik PBS kanalına yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye Suriye'ye askeri harekat düzenlenmesine yönelik yeşil ışık yakmadı" dedi. Pompeo, Ankara'nın "haklı güvenlik kaygıları" olduğunu belirterek ABD başkanı Trump'ın da Amerikan askerlerinin güvenliğini sağlamak için bölgeden çekme kararı aldığını ifade etti.

TSİ 05.50 Türkiye dün gece kara harekâtına başladı

Milli Savunma Bakanlığı TSİ 22.00 sıralarında kara birliklerinin harekete geçtiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gece yarısı yapılan Twitter paylaşımında, komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği duyuruldu.

DHA haber ajansı da Hatay'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoyun, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştığını bildirdi.

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