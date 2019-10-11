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+++Canlı Anlatım- Türkiye'nin Suriye harekâtı

11.10.2019 08:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekâtı sürerken uluslararası tepkiler de devam ediyor.

TSİ 08.30 Siviller bölgeyi terk ediyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekâttan bu yana en az 70 bin sivilin bölgeden kaçtığını açıkladı.

TSİ 08.00 ABD'den yaptırım tehdidi

ABD, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekâtta insanlık suçu işlemesi durumunda yaptırımla tehdit etti. Bir hükümet yetkilisi, Washington'ın diplomatik ve mali yaptırım kararı almaya hazır olduğunu açıkladı. ABD'nin olası "İnsanlık dışı, orantısız uygulamaları" cezalandıracağı belirtilirken, bunun "etnik temizlik ya da sivil halka yönelik saldırıları" da kapsadığı vurgulandı. Açıklamada, ABD' nin harekâtı bu açıdan takip ettiği belirtildi.

TSİ 07.30 Cumhuriyetçi üyeler yasa tasarısı sunacak

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen'ınhazırladıkları Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının ardından, bu kez de Temsilciler Meclisi'nden 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi benzer bir girişimde bulunuyor.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejiminin, IŞİD'e karşı binlerce kayıp veren ve ülkemizi korumamıza yardım eden Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırmasının ciddi sonuçları olmalı" dedi.

DW, GA/JD

© Deutsche Welle Türkçe

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