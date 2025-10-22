CANLI | Athletic Bilbao - Karabağ maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2025
Athletic Bilbao, 22 Ekim 2025 tarihinde San Mames'te, Karabağ ile önemli bir karşılaşma için sahaya çıkacak. Her iki takım için kritik öneme sahip olan bu maçta, oyuncular tüm yeteneklerini sergileyecek.
