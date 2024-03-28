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Canlı Bahçelievler seçim sonuçları! Bahçelievler'de seçimi Hakan Bahadır mı Emine Gülizar Emecan mı kazanıyor?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.03.2024 16:56
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31 Mart geldi çattı. Aylardır devam eden seçim çalışmaları artık tamamlandı. Türkiye istediği adayı belirlemek için sandık başına gitti. Bahçelievler'de yaşayan vatandaşlar da seçim sonuçlarını büyük bir heyecanla takip ediyor. AK Parti'nin adayı Hakan Bahadır ile CHP'nin adayı Emine Gülizar Emecan arasında geçmesi beklenen seçim sonuçları bugün belli olacak. Akşam saatlerinde belli olması beklenen sonuçlar bu sayfada olacak!

Canlı Bahçelievler seçim sonuçları! Bahçelievler'de seçimi Hakan Bahadır mı Emine Gülizar Emecan mı kazanıyor?

Seçim sonuçlarını öğrenmemize artık sayılı saatler kala Bahçelievler'de iki isim ön plana çıkıyor. 2019 yılında yapılan seçimlerde yarışı yüzde 49,89'luk oy oranıyla önde tamamlayan Hakan Bahadır AK Parti'nin 2024 seçimlerinde de adayı oldu. Bahadır'ın karşısındaki en güçlü rakibi ise CHP'nin adayı Emine Gülizar Emecan. 2019 yılındaki seçimlerde AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı yalnız yüzde 3'tü. Bu sene de seçimler kıl payı bir adayın kazanmasıyla sonuçlanacak gibi duruyor.

Bahçelievler'de seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

CHP'NİN ADAYI EMİNE GÜLİZAR EMECAN KİMDİR?

Emine Gülizar Emecan 1968 yılında Antalya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı.

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Dr. Adil Emecan ile evli olan Emine Gülizar Emecan'ın bir çocuğu vardır.

2018 yılında gerçekleşen genel seçimler ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olarak seçildi ve görevine devam etmektedir.

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AK PARTİ'NİN ADAYI HAKAN BAHADIR KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitimini sürdüren Dr. Hakan Bahadır aynı üniversitede radyoloji alanında ihtisas yaptı. Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Mersin’deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır, daha sonra özel sektörde sağlık yatırımları yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezini kurdu.

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AK Parti’nin kurulduğu 2001 yılından bu yana AK Parti üyesi olan Dr. Hakan Bahadır, 2003–2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin ardından, 2009–2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 2011 yılında AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Dr. Hakan Bahadır, 4 yıl Bahçelievler’de önemli siyasi çalışmalara imza attı. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Bahadır, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı. 2018 yılında yapılan AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Dr. Hakan Bahadır, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Dr. Hakan Bahadır, 31 Mart 2019 seçimlerinde %49,89 oy alarak Bahçelievler Belediye Başkanı seçilmiş olup görevini devam ettirmektedir. Judo sporu ile ilgilenen ve iyi derecede İngilizce bilen Dr. Hakan Bahadır, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yerel Seçim 2024


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