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Canlı Bakırköy seçim sonuçları! Bakırköy'de yerel seçimi Ali Talip Özdemir mi Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu mu kazanıyor?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 13:45
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Türkiye 2024 yerel seçiminde! Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin seçim sonuçları merak ediliyor. Büyükşehir seçim sonuçlarının yanı sıra ilçe seçim sonuçları da merak konusu. Özellikle de İstanbul'da seçim sonuçları merak edilen ilçelerden biri Bakırköy! Bakırköy seçim sonuçları araştırılıyor. Bakırköy'de AK Parti'nin adayı Ali Talip Özdemir mi yoksa CHP’nin adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu mu avantajlı? Bakırköy'deki vatandaşların gözü kulağı Bakırköy seçim sonuçlarında...

Canlı Bakırköy seçim sonuçları! Bakırköy'de yerel seçimi Ali Talip Özdemir mi Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu mu kazanıyor?

Türkiye'nin gündemi yerel seçim! Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Bakırköy'deki vatandaşlar da Bakırköy seçim sonuçları konusunda yoğun araştırmalara başladı. Bakırköy seçim sonuçları seçimin tamamlanmasıyla belli olacak.

Bakırköy'de öne çıkan adaylar arasında AK Parti'nin adayı Ali Talip Özdemir ve CHP’nin adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu var. Yerel seçimin isimleri öne çıkan bu iki aday arasında geçmesi bekleniyor. 2014 ve 2019 seçimlerinde yarışı önde götürerek CHP'den Bakırköy Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Kerimoğlu ise bu seçimde aday değil. Bu seçimlerde CHP’nin adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu oldu.

AK PARTİ'NİN ADAYI ALİ TALİP ÖZDEMİR

ALİ TALİP ÖZDEMİR

Türkiye'nin ilk Çevre Bakanı olan AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir, daha önce de iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı görevine seçilmişti.

CHP'NİN ADAYI AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden (İngilizce Bölümü) mezun olan, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi kliniğinde ihtisas eğitimi alan Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, 2020’de Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçenti olmuştur. İleri düzeyde İngilizce bilmekte olan Ovalıoğlu'nun bilimsel eserleri arasında; 22 orijinal makale, 52 bildiri, 7 adet kitap bölüm yazarlığı bulunuyor.

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