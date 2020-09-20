CANLI | Başakşehir-Galatasaray

Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir evinde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
Canlı anlatım maç başladığından itibaren bu sayfada olacak.
Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre, Feghouli, Falcao
Ev sahibi Medipol Başakşehir'de Azubuike sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Konuk takım Galatasaray'da ise Emre Akbaba sakatlığı sebebiye bu maçta olmayacak.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kerem Ersoy yapacak.
Altyapısından çıktığı Galatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı ilk kez forma giyecek. Galatasaray’dan 2011’de İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona’ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018’in ocak ayında Medipol Başakşehir’e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı. Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray’a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir’e ilk kez rakip olacak.
Galatasaray ile Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süpe Lig’de 25. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11’ini Galatasaray, 7’sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi. Galatasaray, son 12 maçta 3 kez kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Söz konusu dönemdeki maçlardan 4’ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
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