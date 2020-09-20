CANLI | Başakşehir-Galatasaray

Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir evinde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

Canlı anlatım maç başladığından itibaren bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU!

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre, Feghouli, Falcao

İŞTE EKSİK İSİMLER!

Ev sahibi Medipol Başakşehir'de Azubuike sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Konuk takım Galatasaray'da ise Emre Akbaba sakatlığı sebebiye bu maçta olmayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kerem Ersoy yapacak.

ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Altyapısından çıktığı Galatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı ilk kez forma giyecek. Galatasaray’dan 2011’de İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona’ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018’in ocak ayında Medipol Başakşehir’e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı. Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray’a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir’e ilk kez rakip olacak.