CANLI | Başakşehir - Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'in, Avrupa kupalarında çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.
Başakşehir XI: Mert Günok; Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli; Berkay, İrfan Can; Visca, Aleksic, Deniz Türüç; Demba Ba.
Manchester United XI: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Shaw; Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes; Mata, Rashford, Martial.
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 15. karşılaşmasına Manchester United karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
Başakşehir Manchester United maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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