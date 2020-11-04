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CANLI | Başakşehir - Manchester United

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 19:46 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda üçüncü mücadelesine çıkacak olan temsilcimiz Başakşehir rakibini yenmek için mücadele veriyor. Medipol Başakşehir, Manchester United mücadelesiyle Avrupa kupalarında 33. karşılaşmasına çıkıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Başakşehir - Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'in, Avrupa kupalarında çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Başakşehir XI: Mert Günok; Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli; Berkay, İrfan Can; Visca, Aleksic, Deniz Türüç; Demba Ba.

Manchester United XI: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Shaw; Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes; Mata, Rashford, Martial.

15. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 15. karşılaşmasına Manchester United karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Manchester United maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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