CANLI | Başakşehir-PSG

Temsilcimiz Medipol Başakşehir H Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını bu akşamki mücadele ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ediyor. Gözler şimdi bu akşamki mücadelede. İşte, Medipol Başakşehir Paris Saint-Germain (PSG) maçı hakkında ayrıntılar...
Başakşehir'in 11'i: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli
PSG'nin 11'i: Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Herrera, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile karşılaşacak olan PSG'de Icardi, Veratti, Draxler ve Parades, İstanbul'a getirilmedi. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile karşılaşacak Paris Saint-Germain kamp kadrosunu açıkladı.
PSG, maç kadrosuna Icardi, Veratti, Draxler ve Parades'in yer almadığını açıkladı. Fransız ekibi, Başakşehir maçı için İstanbul'a doğru yola çıkarken takımın yıldız isimleri Neymar ve Mbappe ise kadroda yer aldı.
Medipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gole engel olamadı. Turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bir Fransız ekibi ile karşı karşıya gelecek.
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