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CANLI | Başakşehir-RB Leipzig

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.12.2020 19:44 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Başakşehir bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 35. kez sahaya çıkacak. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Başakşehir-RB Leipzig

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk edecek. Turuncu-lacivertli ekip Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 34 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 54 gole engel olamadı.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 20:55'te bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba.

Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Konate, Angelino, Haidara, Sabitzer, Mukiele, Kampl, Olmo, Forsberg, Poulsen.

OKAN BURUK İLE 17. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 17. kez boy gösterecek.

Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan sezon başında göreve getirilen Buruk yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

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