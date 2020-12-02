CANLI | Başakşehir-RB Leipzig

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk edecek. Turuncu-lacivertli ekip Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 34 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 54 gole engel olamadı.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 20:55'te bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba.

Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Konate, Angelino, Haidara, Sabitzer, Mukiele, Kampl, Olmo, Forsberg, Poulsen.

OKAN BURUK İLE 17. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 17. kez boy gösterecek.

Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan sezon başında göreve getirilen Buruk yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

