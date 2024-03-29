Canlı Batman seçim sonuçları! Batman seçim sonuçlarında kim önde?

Seçmen bir yıl sonra yeniden sandık başında! Yerel seçim sonuçları öncesinde heyecanlı bekleyiş sürerken 2019 seçimlerinde Batman Merkez için 192.059 oy kullanıldı. Şu anda Batman Merkez Belediyesi Ekrem Canalp tarafından yönetiliyor.

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BATMAN MERKEZ BELEDİYE BAŞKANI EKREM CANALP KİMDİR?

1971 yılında Bolu ili Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede “Avrupa Birliği Hukukunun Yerel Yönetimler Üzerinde Etkisi” ve İngiltere Keele Üniversitesinde “Yeni Kamu Yönetimi” konularında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

2018-2022 yılları arasında Edirne Valisi olarak görev yapan Vali Ekrem CANALP, 12 Mayıs 2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Batman Valisi olarak atanmıştır.

2024 Batman Belediye Başkan adayları listesi merak ediliyor. İşte, BATMAN ilinin adayları...

AK PARTİ Adil Sebati Ceylan

CHP Hasan Sünük

DEM Parti Gülistan Sönük

HÜDAPAR Serkan Ramanlı

YRP Tahir Zaman

İYİ PARTİ Abdullah Polat





