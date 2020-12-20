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CANLI | Beşiktaş-BB Erzurumspor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.12.2020 18:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Beşiktaş-BB Erzurumspor

Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, 13. hafta mücadelesinde bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.Ligde üst üste 3 maç kazanan siyah-beyazlı takım, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puan topladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

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CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar

BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi.Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor tur atlayan takım oldu.


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