CANLI | Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20:00'da başlayacak olan Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçında iki takım da, milli ara öncesi yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde yer alıyor.
BEŞİKTAŞ - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib
MAÇTAN NOTLAR
Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçını Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı oynadı.
Siyah-beyazlı kulübün İtalya ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı Ljajic, takımının Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıktı. Ljajic, böylece ilk resmi maç heyecanını Vodafone Park'ta yaşadı.
Transferinin ardından ligin 4. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak oynayamayan Sırbistanlı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında hücumda takımına destek vermeye çalıştı.
Şenol Güneş'ten 3 değişiklik
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçına göre Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.
Ligin 4. haftasındaki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Adriano Correia, Tolgay Arslan ve Ryan Babel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında yedekler arasında yer aldı.
Siyah-beyazlı ekipte Adriano'nun yerine Caner Erkin sol bekte oynadı. Adem Ljajic, Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de şans bulurken, son haftalarda düşüş yaşayan Ryan Babel'in yerine ise orta sahanın solunda Jeremain Lens forma giydi.
Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Pepe, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo, Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Gökhan Gönül, ilk 11'de şans buldu.
Karius da Vodafone Park'ta ilk resmi maçına çıktı
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden kaleci Loris Karius da Vodafone Park'ta ilk kez resmi maçta taraftarlarının önüne çıktı.
Deplasmandaki Bursaspor maçında ilk 11'de görev yapan Karius, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de aynı şansı yakaladı.
Karius, Altınordu ile Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında da forma giymişti.
Tolga Zengin kadroda
Sakatlığı geçen kaleci Tolga Zengin de maç kadrosunda yer aldı.
Yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçının yanı sıra Süper Lig'de Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında kadroda bulunamayan Tolga Zengin, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine yedek başladı.
Bu oyuncunun yanı sıra Necip Uysal, Güven Yalçın, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre ve Cyle Larin de yedekler arasında yer aldı.
Atiba Hutchinson yine yok
Beşiktaş'ın geride kalan 5 sezondaki en istikrarlı ismi olan Atiba Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da kadroda kendisine yer bulamadı.
Geçen sezonun son bölümünde sakatlanan ve 2018-2019'un ilk 4 maçında bu nedenle forma giyemeyen Hutchinson, 5. haftadaki mücadelede de Şenol Güneş tarafından kadroda tercih edilmedi.
Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson gibi Utku Yuvakuran, Mustafa Pektemek ve Vagner Love da kadroda yer almadı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Denizli Şubesi Yönetim Kurulu istifa etti
Talisca yine sahnede
Karius, İngiltere'ye dönmeyebilir
Tahkim Kurulu Hasan Şaş'ın 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!
Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda Berke Özer, Ozan Tufan, Kameni ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı!
Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ancak Almanya'dan ayrılmak istemedi
Galatasaray Bayern Münih'ten Sandro Wagner'in peşine düştü!
Chievo'ya 3 puan silme ve 200 bin euro para cezası verildi!
Burak Yılmaz yeniden Çin yolcusu
Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!
Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi
Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum