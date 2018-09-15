SPOR

CANLI | Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçı oynanıyor. Milli ara öncesi deplasmanda Bursaspor ile berabere kalan Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'a mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Saat 20:00'da başlayan Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçı büyük heyecana sahne oluyor. İşte Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları...

CANLI | Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20:00'da başlayacak olan Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçında iki takım da, milli ara öncesi yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde yer alıyor.

cc

BEŞİKTAŞ - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçını Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı oynadı.

Siyah-beyazlı kulübün İtalya ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı Ljajic, takımının Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıktı. Ljajic, böylece ilk resmi maç heyecanını Vodafone Park'ta yaşadı.

Transferinin ardından ligin 4. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak oynayamayan Sırbistanlı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında hücumda takımına destek vermeye çalıştı.

Şenol Güneş'ten 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçına göre Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Ligin 4. haftasındaki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Adriano Correia, Tolgay Arslan ve Ryan Babel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Adriano'nun yerine Caner Erkin sol bekte oynadı. Adem Ljajic, Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de şans bulurken, son haftalarda düşüş yaşayan Ryan Babel'in yerine ise orta sahanın solunda Jeremain Lens forma giydi.

Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Pepe, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo, Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Gökhan Gönül, ilk 11'de şans buldu.

Karius da Vodafone Park'ta ilk resmi maçına çıktı

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden kaleci Loris Karius da Vodafone Park'ta ilk kez resmi maçta taraftarlarının önüne çıktı.

Deplasmandaki Bursaspor maçında ilk 11'de görev yapan Karius, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de aynı şansı yakaladı.

Karius, Altınordu ile Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında da forma giymişti.

Tolga Zengin kadroda

Sakatlığı geçen kaleci Tolga Zengin de maç kadrosunda yer aldı.

Yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçının yanı sıra Süper Lig'de Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında kadroda bulunamayan Tolga Zengin, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine yedek başladı.

Bu oyuncunun yanı sıra Necip Uysal, Güven Yalçın, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre ve Cyle Larin de yedekler arasında yer aldı.

Atiba Hutchinson yine yok

Beşiktaş'ın geride kalan 5 sezondaki en istikrarlı ismi olan Atiba Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da kadroda kendisine yer bulamadı.

Geçen sezonun son bölümünde sakatlanan ve 2018-2019'un ilk 4 maçında bu nedenle forma giyemeyen Hutchinson, 5. haftadaki mücadelede de Şenol Güneş tarafından kadroda tercih edilmedi.

Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson gibi Utku Yuvakuran, Mustafa Pektemek ve Vagner Love da kadroda yer almadı.

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları bir araya geliyorFenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları bir araya geliyor
Süper Lig'in en iyisi belli olduSüper Lig'in en iyisi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Milli takımda seks skandalı!

Milli takımda seks skandalı!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Real Madrid çıldırdı! Tam 370 milyon Euro...

Real Madrid çıldırdı! Tam 370 milyon Euro...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankaragücü 1 - 0 Akhisarspor (Maç özeti)

Ankaragücü 1 - 0 Akhisarspor (Maç özeti)

CANLI | Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

CANLI | Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları bir araya geliyor

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları bir araya geliyor

Süper Lig'in en iyisi belli oldu

Süper Lig'in en iyisi belli oldu

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Galatasaray-Kasımpaşa maçı yorumu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Galatasaray-Kasımpaşa maçı yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.