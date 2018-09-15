CANLI | Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20:00'da başlayacak olan Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçında iki takım da, milli ara öncesi yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde yer alıyor. BEŞİKTAŞ - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib MAÇTAN NOTLAR Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçını Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı oynadı. Siyah-beyazlı kulübün İtalya ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı Ljajic, takımının Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıktı. Ljajic, böylece ilk resmi maç heyecanını Vodafone Park'ta yaşadı.

Transferinin ardından ligin 4. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak oynayamayan Sırbistanlı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında hücumda takımına destek vermeye çalıştı. Şenol Güneş'ten 3 değişiklik Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçına göre Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Ligin 4. haftasındaki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Adriano Correia, Tolgay Arslan ve Ryan Babel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında yedekler arasında yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Adriano'nun yerine Caner Erkin sol bekte oynadı. Adem Ljajic, Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de şans bulurken, son haftalarda düşüş yaşayan Ryan Babel'in yerine ise orta sahanın solunda Jeremain Lens forma giydi. Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Pepe, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo, Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Gökhan Gönül, ilk 11'de şans buldu. Karius da Vodafone Park'ta ilk resmi maçına çıktı Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden kaleci Loris Karius da Vodafone Park'ta ilk kez resmi maçta taraftarlarının önüne çıktı.