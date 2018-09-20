CANLI | Beşiktaş - Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 17 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti. Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 17 karşılaşmanın 8'ini ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, evindeki son 3 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 211. maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bu akşam Norveç'in Sarpsborg ekibini konuk edecek siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 210 maçta 81 galibiyet, 84 mağlubiyet aldı - Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 297 gol gördü .

EVİNDE 106. MAÇI

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 106. iç saha maçını bu akşam yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 105 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 55 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 161 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 103 gol gördü.

"Kupa 2"de 109. maçı

Siyah-beyazlılar, Sarpsborg mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 109. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 108 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 50 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 173 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.

NORVEÇ EKİPLERİYLE 9. MAÇ

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta üçer galibiyet ve yenilgiyle, 2 beraberlik aldı. Norveç takımlarına 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 11 gol gördü. Beşiktaş ile Sarpsborg, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

